Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Доклад спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера о результатах расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году в формате комикса поступит в продажу 3 декабря, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что книга под названием «Иллюстрированный доклад Мюллера: расследование препятствования» посвящена вопросу, пытался ли глава Белого дома Дональд Трамп помешать разбирательству спецпрокурора.

В основу легли эпизоды из самого доклада, а также показания свидетелей в Конгрессе и репортажи журналистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, расследование «российского вмешательства» в выборы в США, которое почти два года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, так и закончилось ничем. Приписываемый команде Дональда Трампа «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США, так и не был доказан.

Вместе с тем Мюллер считает, что вмешательство России во внутреннюю политику не прекратилось. Он утверждает, что Москва сделает «это снова» во время следующей предвыборной кампании.

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