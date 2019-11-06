Вашингтон, , 09:26 — REGNUM 29 мая 2019 года президент США Дональд Трамп отправилВладимиру Зеленскому поздравительное письмо в связи с его избранием на пост президента Украины. Документ опубликовало 5 ноября издание The Daily Beast.

В письме Трамп пишет, что избрание Зеленского доказало возможность построения демократии в любой стране на постсоветском пространстве.

«Успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима», — сказано в документе.

Президент США также пригласил Зеленского посетить Белый дом, как только появится «подходящее время».

Издание отмечает, что официальные слова противоречат высказываниям Трампа, известным из личных бесед с членами его администрации. Действующий президент США якобы негативно относится к Украине из-за попыток руководства страны подыграть Хиллари Клинтон на выборах в США 2016 года. Он также называл Украину «ненастоящим государством», которое «полностью коррумпировано».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США поддерживают Украину в оборонной сфере, а также в сферах борьбы с коррупцией и защиты прав и свобод её жителей.

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