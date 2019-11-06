Стокгольм, , 09:24 — REGNUM Из-за «агрессивного поведения» России в отношении её некоторых соседей в ближнем зарубежье Швеция должна обратиться в НАТО с заявкой на вступление в организацию. Такое предложение 6 ноября высказано в законопроекте депутата от Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг.

«Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент — это агрессивное поведение России в отношении некоторых её соседей в нашем ближнем зарубежье», — приводит RT текст из обоснования законопроекта Борианы Оберг.

Кроме этого, Оберг призвала своих коллег «не заниматься изучением последствий» вхождения страны в состав альянса, а просто вступить в него, так как это позволит Швеции получить военную помощь в случае, если произойдёт возможный военный конфликт.

Отметим, 1 ноября датская ежедневная газета Jyllands-Posten выступила с утверждением, что русские якобы преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике.