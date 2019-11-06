Варшава, , 09:01 — REGNUM Бывший президент Польши (1990 — 1995 гг) Лех Валенса в интервью французской газете Libération рассказал, что жители Польши первыми нанесли удар по Советскому Союзу перед тем, как немцы разрушили Берлинскую стену.

Польский политик, который в 1980 году основал рабочее забастовочное движение «Солидарность», рассказал, что поляки вели борьбу «мягкими» несиловыми методами. Он отметил, что положение СССР было неустойчивым, и этим в Польше воспользовались.

«Поэтому надо было устраивать демонстрации, создавать организации… другие нации последовали нашему примеру», — заявил Валенса.

Он рассказал, что протестное движение было массовым, и чтобы подавить его потребовалось бы расстрелять 10 млн человек, что было невозможно. Вклад своей страны в победу над СССР и коммунизмом в Европе политик сравнил с выбиванием «зубов советскому медведю».

«А когда этот медведь уже не мог кусаться, то другие народы стали заниматься своими делами», — сказал бывший президент Польши.

Лех Валенса также назвал падение Берлинской стены ярким символом, который в то же время не имел большого события. Он даже рассказал, как боялся, что это может стать поводом для подавления протестного движения в ГДР и Польше. По крайней мере он бы на месте тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева именно так бы и сделал.

Стоит отметить, что в 2016 году были рассекречены документы о сотрудничестве Валенсы со Службой безопасности Польши под псевдонимом «Болек». Общественности представили 279 страниц его донесений и других документов, касающихся работы на спецслужбы. Позже эксперты подтвердили подлинность документов.