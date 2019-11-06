Оренбург, , 08:53 — REGNUM В селах Оренбургской области в 2020 году планируют построить 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и четыре врачебные амбулатории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона.

В 2019 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионе выделено почти 4,4 млрд рублей, из которых 298,8 млн рублей — это расходы на первичное звено медицины.

«Менее чем за год мы значительно продвинулись в укреплении первичного звена здравоохранения. Планы на 2020 год не менее серьезные», — сказал губернатор Денис Паслер на заседании областного правительства.

Он подчеркнул, что первичная медицинская помощь должна стать по-настоящему доступной и максимально эффективной.