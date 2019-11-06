Лондон, , 08:49 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера Лейбористской партии Джереми Корбина с советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом премьер Соединенного Королевства написал в статье для The Daily Telegraph.

По словам Джонсона, трагедия современных лейбористов заключается в том, что они «ненавидят стремление к получению прибыли» и будут повышать налоги, чем «разрушат основу процветания государства».

При этом, уверен премьер-министр, лейбористы «делают вид, что их ненависть направлена лишь на определенных миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корбин выступил с резкой критикой политики Бориса Джонсона и его партии. По его словам, консерваторы хотят провести Brexit, чтобы «развязать тэтчеризм на стероидах».

Корбин уверен, что Джонсон намерен построить в стране «дерегулированную американскую модель управления экономикой» после выхода Великобритании из Евросоюза.

Отметим, что в декабре в Британии пройдут досрочные выборы в парламент.

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