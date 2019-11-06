Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер принял шесть кадровых решений и подписал Указы о назначениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Сергей Балыкин назначен на должность первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области — министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Напомним, ранее глава региона предложил кандидатуру Балыкина на согласование Заксобранию. Большинством голосов депутаты поддержали инициативу губернатора. Таким образом, кадровый вопрос относительно Сергея Балыкина был решен еще в октябре, а теперь оформлен документом.

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На должность вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике — министра региональной и информационной политики Оренбургской области назначен Олег Димов; заместителем председателя правительства Оренбургской области — министром строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области стал Александр Полухин; главой министерства труда и занятости населения — Наиля Исхакова; главой министерства социального развития — Татьяна Самохина, главой министерства культуры — Евгения Шевченко. Указы вступили в силу сегодня, 6 ноября.

Стоит отметить, что все назначенцы (за исключением Олега Димова) — члены команды экс-губернатора Юрия Берга. Олег Димов также какой-то период времени работал в областном правительстве, но впоследствии перешел в Заксобрание региона. При новом губернаторе он вернулся в правительство.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбургской области прошли губернаторские выборы. Из пяти кандидатов победу одержал уроженец Свердловской области Денис Паслер («Единая Россия»), набрав 65,94% голосов. Добавим, что Паслер после отставки экс-губернатора Юрия Берга 21 марта 2019 года был назначен врио главы Оренбуржья.

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