Никосия, , 08:39 — REGNUM Заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года подала республика Кипр. Об этом 4 ноября во время представления бюджета МИД Кипра на 2020 год парламенту рассказал глава ведомства Никос Христодулидис.

«Правительство подало заявку по соображениям безопасности», — заявил глава кипрского МИД.

Кроме этого, он добавил, что в настоящее время его ведомство ожидает, когда Европейский союз начнет оценку заявки Кипра, которая разделена на пять этапов.

Также глава МИД Кипра рассказал, что он обратился в Брюссель с просьбой решить вопрос о том, как власти Кипра смогут получить доступ к внутренне информации ЕС. По словам Христодулидиса, это нужно для защиты интересов людей, которые приезжают на остров.

Отметим, республика Кипр входит в состав ЕС с 2004 года, а с 2008 года она перешла на евро.