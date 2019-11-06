Москва, , 08:35 — REGNUM Представитель Чечни от законодательного органа власти республики в Совете Федерации Зияд Сабсаби решил прекратить полномочия. Его просьба будет рассмотрена сегодня, 6 ноября.

Решение о досрочном прекращении полномочий Сабсаби принял добровольно. Его причиной стало намерение уступить место в Совфеде молодым.

Отметив, что на посту сенатора он проработал уже 11 лет, Сабсаби подчеркнул, что «в республике растут профессиональные кадры», которым надо дать возможность поработать.

В планах сенатора взять небольшой отпуск, после чего продолжить работать. Сабсаби также отметил, что он всегда останется в команде главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Зияд Сабсаби представляет Чечню с Совете Федерации уже 11 лет, с ноября 2008 года. Срок окончания его полномочий — сентябрь 2021 года. С ноября 2009 года он занимает пост заместителя председателя комитета по международным делам.