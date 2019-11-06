Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в связи с активным стремлением России и Китая по расширению своего потенциала в области военного использования новых технологий. Об этом заявил глава минобороны США Марк Эспер.

По его словам, Китай ясно заявил, что намерен быть мировым лидером в сфере ИИ к 2030 году. В свою очередь Россия будет также использовать всё более сложные системы ИИ в действующих и будущих зонах боевых действий.

«Страна, которая первой пожнёт плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество. Мы должны прийти к этому первыми», — написал он на своей странице в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее объединенный центр искусственного интеллекта министерства обороны США запросил финансирование в размере $268 млн, что втрое превышает бюджет предыдущего года.

В Пентагоне уточнили, что дополнительное финансирование запрашивается из-за того, что Китай и Россия демонстрируют успехи в сфере технологий искусственного интеллекта, а основные разработки центра будут сосредоточены в сфере оптимизации командования, навигации и управления техникой.

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