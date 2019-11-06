Триполи, , 08:33 — REGNUM Около 200 российских наемников, включая снайперов, прибыли на территорию Ливии за последние шесть недель. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на троих высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов.

Ливийские врачи, отмечает издание, в последнее время фиксируют у участников гражданского конфликта ранения, похожие на раны бойцов в Донбассе. Это узкие отверстия от пуль, которые остаются в теле. Пораженный такими пулями человек погибает мгновенно.

Утверждается, что такие раны наносит оружие «российских наемников, в том числе опытных снайперов». Речь якобы идет о бойцах, имеющих отношение к так называемой ЧВК Вагнера. Участие наемников может заметно повлиять на конфликт в Ливии, отмечают собеседники газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в российских СМИ появилась информация о потерях, которые якобы понесла в Ливии «группа Вагнера». Говорилось о гибели до 35 наемников при воздушном ударе в городе Тобруке.

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