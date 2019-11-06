6 Ноября
 
15:50

«В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремлённость. Желаю вам новых успехов в службе. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям», — заявил президент России Владимир Путин собравшимся на церемонии офицерам.

15:48

По словам Владимира Путина, федеральной службе исполнения наказаний необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, «в том числе путём жёсткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».

15:47

«От компетентности сотрудников Главного управления специальных программ прямо зависит надёжная, стабильная работа органов государственного и военного управления», — сказал президент России, обращаясь к офицерам.

15:45

«С большой отдачей и эффективно работают российские спасатели», — добавил Владимир Путин.

15:44

Президент России Владимир Путин также отметил эффективность работы федеральной службы охраны.

«Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников при проведении представительного саммита Россия-Африка», — заявил он.

15:42

По словам Владимира Путина, успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета России.

«Ваша задача — ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия», — заявил президент.

15:38

«Большой объём работы у органов прокуратуры. Прежде всего по надзору за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, в области наших совместных шагов по улучшению предпринимательского, делового климата», — заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров.

Он отметил, что повышенного внимания прокуроров также требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе.

15:35

«Приоритеты войск Национальной гвардии — это поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. По этим и другим направлениям следует действовать чётко, слаженно», — заявил президент России Владимир Путин.

15:33

«Системный, глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз ведёт Служба внешней разведки: материалы СВР являются основой стратегических решений», — заявил Владимир Путин на церемонии.

По его словам, об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур Министерства внутренних дел.

«Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчётные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», — отметил президент России.
15:27

За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров.

«Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам», — отметил президент.

15:18

Путин на представлении офицеров в Кремле: Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. @Пул N3