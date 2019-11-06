«В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремлённость. Желаю вам новых успехов в службе. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям», — заявил президент России Владимир Путин собравшимся на церемонии офицерам.
По словам Владимира Путина, федеральной службе исполнения наказаний необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, «в том числе путём жёсткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников».
«С большой отдачей и эффективно работают российские спасатели», — добавил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин также отметил эффективность работы федеральной службы охраны.
«Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников при проведении представительного саммита Россия-Африка», — заявил он.
По словам Владимира Путина, успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета России.
Он отметил, что повышенного внимания прокуроров также требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур Министерства внутренних дел.
За девять месяцев 2019 года сотрудники ФСБ России предотвратили 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров.
Путин на представлении офицеров в Кремле: Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Это не повод для нас, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс. @Пул N3