«Большой объём работы у органов прокуратуры. Прежде всего по надзору за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, в области наших совместных шагов по улучшению предпринимательского, делового климата», — заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров.

Он отметил, что повышенного внимания прокуроров также требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе.