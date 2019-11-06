Москва, , 08:22 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв привел параллель строительства США военных баз в Сирии с событиями в Югославии.

«Что-то мучительно знакомое происходит… а, вот оно что! 1999 год, декабрь, ещё не рассеялся дым от бомбардировок Югославии теми же американцами и их союзниками по НАТО в марте-мае того же года. Ещё и в помине нет самопровозглашения независимости Косово, эта земля остаётся неотъемлемой частью суверенной Югославии. И тут американцы начинают активно строить в этой пока ещё целостной европейской стране и без разрешения ее руководства свою военную базу. Построили всего за полгода, закончили к лету 2000-го. Назвали в честь «героя» позорной для США войны во Вьетнаме сержанта Джеймса Бондстила «Кэмп-Бондстил», — отметил Косачё в Facebook.

Он напомнил, что сейчас это вторая по величине военная база США в Европе, и она расположена в самопровозглашенно «независимом» Косово.

«Незаконная военная операция — военная база на оккупированной территории — самопровозглашение независимости этой территории… Американская мечта в действии? Сирийцы, будьте бдительны», — призвал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США начали строительство двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В качестве аргумента Америка говорит о защите от террористов нефтяных месторождений.

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