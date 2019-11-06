Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Соединённым Штатам Америки пора быть реалистами и признать российский Крым, это пойдет на пользу отношениям России и западных стран. Об этом бывший дипломатический работник США Деннис Ортблад написал в журнале National Interest.

Жители Крыма, полагает он, исторически считают себя частью России, в большинстве своем говорят на русском языке и не откажутся от своей идентичности в пользу Украины. Санкции, которые Вашингтон применял против Москвы, ожидаемого эффекта не дали.

«Пришло время улучшить отношения между Россией и Западом с помощью политического реализма», — пишет бывший дипломат.

Ортблад считает, что в долгосрочной перспективе такая политика будет для США выгоднее, чем санкции. Он добавил, что восстановить отношения России и западных стран также помогут новые переговоры о контроле над вооружениями, пересмотр роли Североатлантического альянса и более активный обмен студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября НАТО призвал Россию передать контроль над Крымом Украине.

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