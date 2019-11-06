Джуба, , 08:07 — REGNUM Двусторонние переговоры между президентом Южного Судана Сальвой Кииром и лидером оппозиции Риком Мачаром, которые должны были состояться во вторник, 5 ноября, были отложены еще на два дня, сообщает принадлежащая ООН радиостанция Radio Miraya.

По информации радиостанции, в соответствии с изменениями переговоры должны состояться в четверг, 7 ноября, в Уганде.

Об отсрочке была объявлено за неделю до того, как, в соответствии с условиями подписанного ранее мирного соглашения, стороны должны сформировать коалиционное правительство к 12 ноября. Никаких причин для отсрочки, однако, озвучено не было, сообщают журналисты.

Международная кризисная группа (ICR) предупредила в своем отчете, опубликованном в понедельник, 4 ноября, что две противоборствующие стороны не готовы работать вместе.

В отчете предполагалось, что президент Сальва Киир якобы «намекает» на формирование правительства без лидера оппозиции Риека Мачара. Если этот прогноз сбудется, он пойдет вразрез с соглашением о разделе власти, о котором они договорились в августе 2018 года, согласно которому Мачар вернется в правительство в качестве одного из пяти вице-президентов.

«В Южном Судане может снова начаться война», — предупредили в ICR.

Напомним, что десятки тысяч людей в Южном Судане были убиты в ходе конфликта, который разгорелся в 2013 году, ознаменовав борьбу за власть между Кииром и Мачаром.