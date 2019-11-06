Барнаул, , 07:52 — REGNUM Снижение рекомендованного уровня потребления соли в России, инициированное Минздравом РФ, является важным шагом в деле профилактики сердечно-сосудистой патологии, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM внесение соответствующих поправок в нормы потребления пищевых продуктов, он пояснил:

«С этим решением нельзя не согласиться. Ранее рекомендовавшаяся норма потребления соли, а это 11 граммов, вдвое превышает общепринятый норматив, установленный ВОЗ. Доказано, что употребление соли в таком количестве ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и, прежде всего, гипертонической болезни.

Естественно, ждать сиюминутного снижения потребления соли россиянами не стоит, но это тем не менее важный шаг в деле профилактики сердечно-сосудистой патологии. На самом деле норма достаточно жесткая и, учитывая современный рацион среднестатистического россиянина, фактически предполагает (чтобы уложиться в эту норму) отказ от досаливания пищи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно поправкам в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, внесённым Министерством здравоохранения России, рекомендованная суточная норма потребления соли приведена в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (это не более 5 граммов соли в сутки), тогда как, по словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, в России обычно употребляют в полтора-два раза больше этой нормы.

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