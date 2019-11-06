Вашингтон, 6 ноября 2019, 07:09 — REGNUM Численность американского военного контингента в Сирии может составить, по меньшей мере, 800 человек, передаёт 6 ноября агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Американские морские пехотинцы ведут бой на территории Сирии
Американские морские пехотинцы ведут бой на территории Сирии
U.S. Marine Corps

Отмечается, что вопрос о расширении зоны в восточной части Сирии, которую намерены охранять военные США, обсуждался на встрече американского президента Дональда Трампа с представителями Пентагона.

По её итогам Трамп одобрил предложенный план с сохранением военного контингента численностью «не менее 800, включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии». При этом своей основной миссией военное командование Соединённых Штатов видит охрану нефтяных месторождений от террористов.

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