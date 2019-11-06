Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Численность американского военного контингента в Сирии может составить, по меньшей мере, 800 человек, передаёт 6 ноября агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Американские морские пехотинцы ведут бой на территории Сирии U.S. Marine Corps

Отмечается, что вопрос о расширении зоны в восточной части Сирии, которую намерены охранять военные США, обсуждался на встрече американского президента Дональда Трампа с представителями Пентагона.

По её итогам Трамп одобрил предложенный план с сохранением военного контингента численностью «не менее 800, включая примерно 200 военнослужащих, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии». При этом своей основной миссией военное командование Соединённых Штатов видит охрану нефтяных месторождений от террористов.

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