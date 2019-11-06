Брюссель, , 07:02 — REGNUM Подписание соглашения о прекращении огня между правительством Йемена и йеменскими сепаратистами является важным шагом на пути к миру считают в Евросоюзе, 6 ноября сообщает пресс-секретарь Европейской службы внешних связей в Twitter.

По мнению властей ЕС, Йемен стал ближе к разрешению конфликта, который стал причиной «самого тяжелого гуманитарного кризиса в мире».

Напомним, 5 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде было подписано соглашение о прекращении военного противостояния между правительством Йемена и представителями нескольких сепаратистских организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена.

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