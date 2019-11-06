Оренбург, , 06:47 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер утвердил новую структуру исполнительных органов государственной власти региона. Указ подписан 5 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Новая структура предусматривает министерские портфели для вице-губернаторов, чего не было при экс-главе области Юрии Берге. Первый вице-губернатор возглавит министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области; заместитель председателя правительства области по внутренней политике — министерство региональной и информационной политики; заместитель председателя правительства области по социальной политике — министерство здравоохранения региона, а еще один вице-губернатор станет главой министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об изменении структуры региональной власти Денис Паслер заявил в сентябре 2019 года, а в октябре внес в Законодательное собрание области законопроект. Депутатский корпус поддержал инициативу.

Напомним, что в новой структуре появится три новых министерства: министерство региональной и информационной политики, министерство промышленности и энергетики, министерство цифровой экономики. Кроме того, перераспределен ряд функциональных обязанностей некоторых органов исполнительной власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В структуре правительства Оренбуржья появятся новые министерства