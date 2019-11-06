Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Лидеры демократов, которые могут выступить соперниками президента США Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года выборах, обходят его по популярности. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами службы Langer Research Associates по заказу телекомпании NBC и газеты The Washington Post.

В качестве оппонентов Трампу социологи предложили респондентам рассмотреть кандидатуры вице-президента Джозефа Байдена, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэра города Саут-Бенда (штат Индиана) Пита Буттеджаджа и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. Выяснилось, что демократам отдали предпочтения 51−55% опрашиваемых, Трампу — 39−41%.

Добавим, Трамп ранее неоднократно заявлял, что результаты подобных опросов не вызывают доверия, поскольку проводятся по заказу СМИ, а политические оппоненты выдают желаемое за действительное.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. На данный момент наиболее вероятным противником Трампа на выборах будет бывший вице-президент США Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп уверен в своей победе на выборах 2020 года