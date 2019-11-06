Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Проведение расширенной американской военной миссии по охране месторождений нефти на востоке Сирии одобрил президент США Дональд Трамп, 6 ноября сообщает агентство Associated Press.

Распоряжение предполагает присутствие не менее 800 американских военнослужащих на большей части территории, которая охватывает пространство от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки и которую контролируют сирийские курды.

Напомним, 28 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные будут защищать нефтяные месторождения в Сирии от любых сил, которые попытаются захватить эти объекты.

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