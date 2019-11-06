Куала-Лумпур, , 06:23 — REGNUM Террористы превратили Малайзию в один из основных перевалочных пунктов для перемещения между Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией. Об этом сообщила 6 ноября газета The Straits Times.

Сингапурское издание ссылается на доклад, представленный в столице заместителем руководителя специального антитеррористического управления полиции Малайзии Аюбом Ханом.

Высокопоставленный полицейский отмечает в докладе, что террористам помогает облегченный визовый режим (или его отсутствие) с большинством стран Ближнего Востока и Африки. Это, по его мнение, является главной причиной такой ситуации.

С 2013 года, по словам Хана, в Малайзии было предотвращено 25 попыток совершения терактов со стороны экстремистских группировок, арестовано 38 иностранных боевиков. Часть боевиков была приговорена к заключению в Малайзии, часть — депортирована.

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