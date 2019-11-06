Вашингтон, 6 ноября 2019, 07:31 — REGNUM Не стоит рассчитывать на существенное увеличение поставок нефти из Латинской Америки в будущем, заявил бывший министр финансов и государственного кредитования Колумбии Маурисио Карденас в статье для издания Project Syndicate.
По словам Карденаса, несмотря на то, что у Бразилии есть возможности для наращивания производства нефти, для подобного увеличения уровня регионального производства нефти потребуется, чтобы Мексика и Венесуэла обратили вспять процесс сокращения производства, что кажется маловероятным.
Напомним, в 2018 году, согласно Статистическому обзору мировой энергетики, который опубликовала британская нефтегазовая компания BP, уровень добычи в Латинской Америке составил 8,6 млн баррелей нефти в день (баррелей в сутки), что составляет почти 9% от общего объёма добычи нефти в мире.
Читайте также: «Рост цен на нефть будет недолгим» — ING Group