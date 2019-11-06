Канберра, 6 ноября 2019, 07:30 — REGNUM Проект Турции по строительству плотин в Юго-Восточной Анатолии может спровоцировать возникновение нового конфликта на Ближнем Востоке, заявил эксперт Коннор Диллин в статье для издания The Strategist.
По словам эксперта, проекты по созданию плотин могут лишь дополнительно усложнить и без того острую проблему нехватки воды и деградации земель, что поставит под угрозу сельское хозяйство во всём регионе.
Эксперт также отметил, что учитывая текущие экологические и климатические условия, а также ограниченные возможности для политического и дипломатического урегулирования водных споров, проект Турции в Юго-Восточной Анатолии может стать фактором, который изменит условия игры.
Напомним, за последние 60 лет на Ближнем Востоке произошло, по крайней мере, 25 случаев, когда вода стала причиной различных конфликтов между региональными сообществами и государствами. На Ближнем Востоке расположены 10 из 17 стран мира, которые в настоящий момент сталкиваются с чрезвычайно высоким уровнем дефицита воды.
Резкое повышение температуры по всему региону приведёт к ускорению испарения поверхностных вод. Ожидается, что к 2050 году средние летние температуры в регионе вырастут на 4 °C, даже если глобальный рост не превысит 2 °C.
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