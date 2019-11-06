Канберра, , 07:30 — REGNUM Проект Турции по строительству плотин в Юго-Восточной Анатолии может спровоцировать возникновение нового конфликта на Ближнем Востоке, заявил эксперт Коннор Диллин в статье для издания The Strategist.

«В период с 2003 по 2010 годы ряд территорий Турции, Сирии, Ирака и Ирана, расположенные вдоль бассейнов рек Тигр и Евфрат, столкнулись с сокращением общего запаса пресной воды на 144 кубических километра, при этом 60% этих потерь были связаны с откачкой подземных вод из подземных резервуаров», — заявил Диллин.

По словам эксперта, проекты по созданию плотин могут лишь дополнительно усложнить и без того острую проблему нехватки воды и деградации земель, что поставит под угрозу сельское хозяйство во всём регионе.

«Программа Турции по строительству плотин в Юго-Восточной Анатолии является одной из самых крупнейших и спорных в мире программ по строительству плотин. Анкара планирует создать 22 плотины вдоль рек Тигр и Евфрат вблизи границ Турции с Сирией и Ираком», — добавил Диллин.

Эксперт также отметил, что учитывая текущие экологические и климатические условия, а также ограниченные возможности для политического и дипломатического урегулирования водных споров, проект Турции в Юго-Восточной Анатолии может стать фактором, который изменит условия игры.

«Всё это может увеличить риск того, что напряжённость из-за воды на Ближнем Востоке может привести к реальной войне», — считает Диллин.

Напомним, за последние 60 лет на Ближнем Востоке произошло, по крайней мере, 25 случаев, когда вода стала причиной различных конфликтов между региональными сообществами и государствами. На Ближнем Востоке расположены 10 из 17 стран мира, которые в настоящий момент сталкиваются с чрезвычайно высоким уровнем дефицита воды.

Резкое повышение температуры по всему региону приведёт к ускорению испарения поверхностных вод. Ожидается, что к 2050 году средние летние температуры в регионе вырастут на 4 °C, даже если глобальный рост не превысит 2 °C.

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