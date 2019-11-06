6 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

На протяжении всей истории Ближнего Востока вода нередко выступала в качестве оружия или спускового механизма, приводившего к конфликтам. Только за последние 60 лет произошло, по крайней мере, 25 случаев, когда вода стала причиной конфликта между различными общностями и между государствами.

Александр Белов, , 07:29 — REGNUM В будущем ближневосточные страны могут столкнуться с сокращением уровня дождевых осадков, запасов поверхностных и подземных вод, а также усилением процесса опустынивания территорий, пишет Коннор Диллин в статье для издания The Strategist.

Нехватка воды

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В период после 1998 года регион столкнулся с самыми сильными засухами за последние 900 лет. На Ближнем Востоке расположены 10 из 17 стран мира, которые в настоящий момент сталкиваются с «чрезвычайно высоким» уровнем дефицита воды. Резкое повышение температуры по всему региону приведёт к ускорению испарения поверхностных вод. Ожидается, что к 2050 году средние летние температуры в регионе вырастут на 4 °C, даже если глобальный рост не превысит 2 °C.

В период с 2003 по 2010 годы ряд территорий Турции, Сирии, Ирака и Ирана, расположенные вдоль бассейнов рек Тигр и Евфрат, столкнулись с сокращением общего запаса пресной воды на 144 кубических километра, при этом 60% этих потерь были связаны с откачкой подземных вод из подземных резервуаров.

Учитывая всё выше сказанное, вызывает серьёзную тревогу тот факт, что строительство плотин может усугубить негативное воздействие климатических условий на водоснабжение на Ближнем Востоке. Проекты по созданию плотин могут лишь дополнительно усложнить и без того острую проблему нехватки воды и деградации земель, что поставит под угрозу сельское хозяйство во всём регионе.

Программа Турции по строительству плотин в Юго-Восточной Анатолии является одной из самых крупнейших и спорных в мире программ по строительству плотин. Анкара планирует создать 22 плотины вдоль рек Тигр и Евфрат вблизи границ Турции с Сирией и Ираком. Данный проект с самого начала вызвал гнев в ближневосточных странах из-за его потенциального воздействия на запасы водных ресурсов в странах, расположенных к югу от Турции. В последние несколько месяцев Анкара заполняла резервуары плотины Илису, которая станет крупнейшей в предполагаемой сети плотин. Действия Анкары подлили масло в огонь и без того напряжённых отношений с соседними странами.

Карта с расположением построенных и запланированных плотин на Тигре в пределах Турции X. Guimard

Строительство плотин и гидроэлектростанций в Турции на Тигре и Евфрате, по разным оценкам, привело к сокращению запасов воды в Ираке на 80% с 1975 года, поставив под угрозу сельское хозяйство и естественную среду обитания. Ирак также пострадал от развития сельского хозяйства и строительства плотин в Иране. В результате сокращения водных ресурсов, опустынивания, засоления почв и неэффективного управления Ирак в настоящее время ежегодно теряет около 25 тыс. гектаров пахотных земель, в основном на юге страны.

Сирия также напрямую пострадала от турецких проектов по строительству плотин, которые сократили приток воды в Сирию примерно на 40%. Из-за этого Дамаск столкнулся с серьёзными проблемами, поскольку вопрос дефицита воды в Сирии стоит более остро, чем в Турции и Ираке. Продолжительная засуха, начавшаяся в 2006 году, разрушила сельское хозяйство Сирии и вынудила большое количество людей переехать в города. Всё это также способствовало социальным потрясениям и беспорядкам, которые привели к гражданской войне в Сирии. К 2011 году общий годовой водозабор в Сирии в процентах от внутренних возобновляемых водных ресурсов достиг 160% по сравнению с 80% в Ираке и 20% в Турции.

Иран также раскритиковал турецкую программу по строительству плотин, заявив, что плотина Илису представляет «серьезную экологическую угрозу для Ирака и, в конечном итоге, для Ирана, поскольку сократит приток вод Тигра на иракскую территорию на 56%». Иран сталкивается с широким кризисом в сфере водоснабжения: ожидается, что 12 из 31 провинции Ирана исчерпают свои запасы подземных вод в течение следующих 50 лет. Тегеран прогнозирует сокращение к 2030 году стока поверхностных вод от осадков и таяния снега на 25%. На этом фоне воды Тигра начинают играть ещё более важную роль с точки зрения функционирования сельского хозяйства Ирана.

Очевидно, что Ближний Восток сталкивается с широким спектром климатических и экологических проблем, которые в совокупности представляют собой потенциально экзистенциальные проблемы для стран региона. Наиболее важной проблемой является водная безопасность, а трансграничная речная система Тигр-Евфрат является её ключевым компонентом. Что касается Турции, то она обладает некоторыми преимуществами: она контролирует 90% и 44% водотоков Евфрата и Тигра соответственно. При этом в течение последних 20 лет Анкара игнорировала требования своих соседей в рамках формального соглашения о совместном использовании воды, предполагающего регулирование потоков в рамках речной системы Тигр-Евфрат.

Карта с расположением построенных и запланированных плотин на Тигре в пределах Ирака Guimard

На фоне региональной нестабильности и политической напряжённости, которые возникли в результате вторжения Турции в северную Сирию, перспектива заключения соглашения о разделе воды между Турцией и её южными соседями кажется маловероятной. Существует также риск того, что Анкара станет использовать воду в качестве «оружия» в рамках будущих споров со своими соседями, задействовав в качестве рычага влияния свой контроль над запасами речной воды.

Турцию обвиняют в том, что она «манипулирует нынешней региональной нестабильностью для продвижения своей повестки дня на охваченном кризисами Ближнем Востоке, в том числе путём реализации своих амбициозных планов», предусматривающих превращение Турции в региональную «водную сверхдержаву», которая получит контроль над водами региона.

Согласно глобальной оценке водной безопасности, которую в 2012 году озвучило американское разведывательное сообщество, после 2022 года использование воды в качестве оружия станет более вероятным. В американском разведывательном сообществе также отметили, что «проблемы с водой в сочетании с бедностью, социальной напряжённостью, ухудшением состояния окружающей среды, неэффективным руководством и слабыми политическими институтами будут способствовать социальным потрясениям, которые могут привести к краху государства».

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Все эти ингредиенты уже есть на Ближнем Востоке, а турецкая программа по строительству плотин приведёт к дополнительному дефициту воды, усугубив и без того напряжённую ситуацию. На протяжении всей истории региона вода нередко выступала в качестве оружия или спускового механизма, приводившего к конфликтам. Только за последние 60 лет произошло, по крайней мере, 25 случаев, когда вода стала причиной конфликта между различными общностями и между государствами.

К счастью, последний случай реальной войны между государствами за воду произошёл более 4 тыс. 500 лет назад. Но, учитывая текущие экологические и климатические условия, а также ограниченные возможности для политического и дипломатического урегулирования водных споров, проект Турции в Юго-Восточной Анатолии может стать фактором, который изменит условия игры. Всё это может увеличить риск того, что напряжённость из-за воды на Ближнем Востоке может привести к реальной войне.