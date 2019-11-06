Москва, , 06:17 — REGNUM Украина не сможет подменить Минские соглашения чем-то другим и будет капитулировать до конца, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, президент Украины Владимир Зеленский пришел на свой пост с одой лишь целью, помимо грабежа, — отменить Минские соглашения, которые очень не устраивают определенную часть украинской элиты. И в этом смысле, он даже хуже его предшественника Петра Порошенко, поскольку тот эти соглашения подписывал.

«Мое мнение как рядового гражданина страны заключается в том, что хрен вам всем, а не эти изменения. Вы не получите их ни сегодня, ни завтра, никогда! Потому что помимо всего прочего Минские соглашения куплены кровью героических повстанцев, которые разгромили ваши вооруженные силы и на коленях заставили вас это подписать. И никогда эта кровь не может быть отменена. Вы будете выполнять каждый пункт этих соглашений», — заявил Кургинян, обращаюсь к украинской стороне.

Напомним, что Минские соглашения подразумевают предоставление ДНР и ЛНР полной автономии в конфедеративном образовании с Украиной. В рамках этой автономии они получают свою собственную армию, пограничников, политическую систему и так далее. Украину подобный исход очень не устраивает, потому как осуществление этого приведет к тому, что тех же условий для себя захотят и другие регионы страны.

Невыполнение же Минских соглашений Украиной приведет к фактическому и окончательному оформлению независимых ДНР и ЛНР, что также послужит примером для других регионов. Прежде всего для западной части Украины.