Берлин, , 05:52 — REGNUM К поражению СССР в холодной войне были причастны не только страны Запада, объявившие себя победителями, но и советские деятели. Об этом немецкому изданию Welt заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

По его словам, подрыв Советского Союза осуществлялся с участием западных стран, но общими усилиями.

«Они хвастались, а затем, кстати, и СМИ начали это делать. При этом они никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений», — сказал Горбачёв.

Ранее экс-президент СССР выступил с заявлением о необходимости всеобщего уничтожения ядерного оружия, а также одобрил бездействие Советского Союза в момент развала Берлинской стены.

Читайте также: Горбачёв одобрил бездействие СССР в момент развала Берлинской стены