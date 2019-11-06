Киев, , 05:47 — REGNUM Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению генпрокурора, только соблюдение вышеназванных требований приведет к восстановлению доверия в обществе. При этом, Рябошапка отметил, что данные настроения объясняются усталостью людей от несправедливости.

Напомним, 9 сентября Руслан Рябошапка, через несколько дней после своего назначения на пост генпрокурора, объявил, что на Украине ожидаются громкие аресты высокопоставленных чиновников.

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