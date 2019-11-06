Ла-Пас, , 05:04 — REGNUM Экономика Боливии потеряла $167 млн из-за двухнедельной забастовки против переизбрания Эво Моралеса президентом страны, заявил боливийский министр экономики Луис Арсе в эфире радиостанции Red Patria Nueva.

«Мы подсчитали…, что за эти 14 дней страна потеряла 167 млн долларов», — заявил он.

По словам Арсе, забастовка больше всего повлияла на транспортный и торговый сектор в стране, а также на государственные службы, которые теряли в среднем около $12 млн в день. Он добавил, что ущерб лишь возрастет, если власти примут решение о закрытии госучреждений и границ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент Боливии Эво Моралес заявил, что попытка оспорить результаты президентских выборов означает попытку госпереворота в стране. По его словам, игнорирование результатов голосования свидетельствует о неуважении к выбору боливийского народа.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Боливии совершил экстренную посадку из-за поломки вертолета