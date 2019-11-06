Бангкок, , 04:42 — REGNUM Неизвестные боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в Таиланде, в результате нападения погибли 15 человек, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что атака произошла в провинции Яла на юге страны. Боевики использовали самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие. В результате нападения погибли 15 человек, еще четверо получили ранения.

«Похоже на действия повстанцев… Это одна из крупнейших атак за последнее время», — заявил региональный представитель сил безопасности Таиланда.

Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Власти Таиланда подозревают в совершении теракта местных сепаратистов.