Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Ситуация в Йемене стала темой встречи госсекретаря США Майка Помпео и государственного министра по иностранным делам Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, 6 ноября сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Помпео поблагодарил власти Саудовской Аравии за содействие в заключении мирного соглашения между правительством Йемена и руководством Переходного совета Южного Йемена.

Участники встречи выразили единое мнение о том, что данное соглашение является весомым вкладом в урегулирование конфликта. Кроме того, Помпео и аль-Джубейр обсудили обстановку в Сирии, Ираке и Ливане.

Напомним, 5 ноября руководство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и представители сепаратистских организаций на юге страны, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде документ о прекращении военных действий.

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