Нью-Йорк, США, , 04:10 — REGNUM Первый доклад, в котором будут названы виновные в предполагаемых химических атаках на территории Сирии, будет выпущен в ближайшие месяцы, заявил 6 ноября журналистам генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас.

Химическая атака U.S. Navy

«У нас есть Миссия по установлению фактов <…> и Группа по расследованию и установлению виновных — она отвечает за установление исполнителей», — сказал он.

Подготовка отчёта, по словам Ариаса, займёт несколько месяцев.

Напомним, ОЗХО была наделена правом устанавливать виновных в «химатаках» по предложению Великобритании в июне 2018 года. В России наделение технического секретариата организации такими полномочиями назвали «нездоровой» ситуацией.

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