Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Главы ряда американских ведомств обвинили Россию, Китай и Иран в намерениях вмешаться в американские выборы, сообщает агентство Bloomberg.

«Россия, Китай и Иран, а также другие злонамеренные иностранные лица будут пытаться вмешаться в процесс голосования или повлиять на избирателей», — говорится в совместном заявлении генпрокурора США Уильяма Барра, главы Пентагона Марка Эспера и действующего главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Кевина Макалинана.

При этом в заявлении отмечается, что пока никаких попыток иностранного вмешательства обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября замглавы МВБ Дэвид Глауи обвинил Россию, Иран и Китай в попытках дестабилизации Соединенных Штатов. По его словам, вышеозначенные страны пытаются не только подорвать демократию в США, но и «социальную сплоченность и уверенность в образе жизни» американцев.

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