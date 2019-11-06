Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Иран движется «в неверном направлении», возобновляя обогащение урана на объекте в Фордо, заявил представитель Госдепартамента США. Об этом 5 ноября сообщает агентство Reuters.

«Мы полностью поддерживаем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в проведении независимых проверок в Иране и ждем от МАГАТЭ сообщений о любых событиях», — сказал источник агентства.

В американском ведомстве также подчеркнули, что Соединённые Штаты не отменят политику максимального давления на Иран до тех пор, пока не будет прекращено «дестабилизирующее поведение».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.

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