Томск, , 03:26 — REGNUM С 6 ноября 2019 года приказом главы Минобрнауки России Михаила Котюкова врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) назначен Виктор Дёмин. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Ранее, с 2014 года, Дёмин работал проректором Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ) по образовательной деятельности.

5 ноября состоялось заседание учёного совета НИ ТПУ. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, принявшего участие в совете, у ТПУ — «огромный потенциал».

«Обещаю поддержку университету со стороны администрации Томской области и наблюдательного совета», — отметил Жвачкин.

Напомним, Сергей Жвачкин является председатель наблюдательного совета Национального исследовательского Томского политехнического университета.

Ранее Томским политехом руководил Пётр Чубик. Его полномочия на посту ректора истекли в 2018 году. Затем он стал исполняющим обязанности ректора, но в октябре написал заявление об отставке по собственному желанию.