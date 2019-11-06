Вашингтон, 6 ноября 2019, 02:44 — REGNUM Приоритетами отношений Китая и США в сфере обороны должны стать стабильность и открытость, говорится в заявлении, опубликованном 6 ноября пресс-службой Пентагона.
Накануне министр национальной обороны КНР Вэй Фэнхэ обсудил по видеосвязи со своим американским коллегой Марком Эспером ключевые направления взаимодействия.
«Стабильность, откровенное и открытое общение, расширение сотрудничества в сферах общих интересов», — перечислили в Пентагоне приоритеты отношений.
В документе отмечается, что Эспер проявил интерес к выстраиванию конструктивных, ориентированных на результат отношений для предотвращения и урегулирования кризисов, снижения рисков непонимания и ошибок, в целом для расширения сотрудничества.
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