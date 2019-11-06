Рим, , 02:30 — REGNUM Отсутствие конфликта интересов по так называемому «делу Fiber» подчеркнул премьер-министр Италии Джузеппе Конте, 5 ноября выступая в Палате депутатов национального собрания.

Оппозиция, которая заявляет о конфликте интересов, ссылается на коррупционный скандал, связанный с итальянской телекоммуникационной компанией Retelit. Конте отверг обвинения и отметил, что вся деятельность с компанией Fiber осуществлялась в период, когда его кандидатура не рассматривалась на пост главы правительства.

Напомним, в мае 2018 группа акционеров компании Retelit, которая создала фонд Fiber 4.0, запросила юридическую консультацию в адвокатской конторе Джузеппе Конте, который на тот момент не был премьер-министром Италии. Позже результаты заключения адвокатской конторы по Retelit совпали с решением правительства Конте применить специальную процедуру под названием Golden Power в отношении телекоммуникационной компании. Это стало причиной обвинений в адрес премьер-министра со стороны оппозиции.