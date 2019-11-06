Каир, , 02:31 — REGNUM Активная фаза совместных российско-египетских учений войск ПВО «Стрела дружбы — 2019» началась на территории Египта, сообщает 5 ноября пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В соответствии с поставленной учебной задачей, совместные подразделения ПВО России и Египта после выдвижения в назначенные районы обеспечили прикрытие египетского аэродрома от воздушного нападения условного противника. Вторая решаемая задача — обеспечение воздушного прикрытия от возможной атаки самолетов и вертолетов на танковое соединение, имитацию которого выполняют военнослужащие египетских сухопутных войск на боевых машинах пехоты российского производства.

В учениях задействованы совместные (России и Египта) дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э», «Тор-М2Э» и зенитных самоходных установок «Шилка-М4», сводные подразделения ПЗРК «Игла-С».

Египетские подразделения радиационной, химической и биологической защиты имитировали воздействие на подразделения, выполняющие боевые задачи, оружия массового поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения войск ПВО России и Египта «Стрела Дружбы-2019» проходят с 26 октября по 7 ноября на базе учебного-тактического центра ПВО Египта.

В учениях задействовано более сотни военнослужащих из Волгоградской области, Краснодарского края, Северной Осетии и Крыма.

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