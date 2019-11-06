Стокгольм, , 02:00 — REGNUM Молдавия, Украина и Грузия намерены выработать общую позицию о будущем «Восточного партнерства». Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе МИД Молдавии, об этом заявил в Стокгольме глава МИД Молдавии Нику Попеску на трехсторонней встрече со своими коллегами с Украины Вадимом Пристайко и из Грузии Давидом Залкалиани.

«Мы благодарим коллег из Киева за эту инициативу. Благодаря проекту «Восточное партнерство» за последние десять лет наши страны смогли добиться значительного прогресса в процессе модернизации и сближения с ЕС. В то же время я убежден, что наш подход в контексте этой общей позиции должен быть прагматичным и реалистичным», — сказал молдавский министр.

Отметим, что 5−6 ноября в Стокгольме проходят торжественные мероприятия по случаю 10-й годовщины «Восточного партнерства».