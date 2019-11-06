Кишинёв, , 01:53 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон намерен инициировать ряд перестановок в правительстве страны. Как заявил Додон на заседании парламентской фракции Партии социалистов, это связано с «усиливающимся недовольством людей» работой кабмина, передает ИА REGNUM.

Додон также заявил, что некоторые члены кабмина ставят под угрозу реформу юстиции в стране и пытаются повлиять на работу комиссии по отбору генерального прокурора. Президент не назвал каких-либо имен, но поручил социалистам подготовить предложения о перестановках в правительстве.

Напомним, правительство во главе с сопредседателем блока ACUM Майей Санду было поддержано коалицией, состоящей из ACUM и пропрезидентской Партии социалистов.