Москва, , 01:50 — REGNUM Спасение ядерной сделки с Ираном требует прекращения попыток ввести незаконное нефтяное эмбарго против этой страны, заявил 6 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Российский дипломат прокомментировал объявленное Ираном намерение приступить к четвертому этапу отклонения от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Чтобы сохранить СВПД, всем участникам следует выполнить свои обязательства — как ядерные, так и экономические. Соединённые Штаты, в свою очередь, должны хотя бы прекратить вмешиваться в незаконные попытки ввести нефтяное эмбарго. Решение, которое легко сформулировать, но чрезвычайно сложно реализовать», — написал Ульянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый этап сокращения обязательств по ядерной сделке со стороны Ирана постпред России назвал предсказуемым.

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