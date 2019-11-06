Сана, , 01:40 — REGNUM Соглашение между властями Йемена и сепаратистами, которые контролируют на юг страны, не имеет никакого значения, заявил член высшего политического совета хуситского движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси, 6 ноября сообщает телеканал «Аль-Масира».

По его словам, стороны, подписавшие Эр-риядское соглашение, сотрудничают с врагом — Саудовской Аравией и не имеют собственной воли.

Напомним, 5 ноября правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из нескольких организаций на юге государства, подписали в столице Саудовской Аравии соглашение о прекращении военных действий.