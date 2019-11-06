Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Попытка импичмента президента США Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований, говорится 5 ноября в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с показаниями американских дипломатов в палате представителей Конгресса США.

«Обе обнародованные сегодня стенограммы показывают, что свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее», — считает официальный представитель президента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои показания в связи с попыткой импичмента Трампа дали бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд. Стенограммы этих показаний опубликовали представители демократов в Конгрессе США.

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