Кишинёв, , 01:06 — REGNUM Проигравший на выборах мэра Кишинева кандидат блока ACUM Андрей Нэстасе признал свое поражение и сообщил, что возвращается в должность министра внутренних дел. Как сообщил Нэстасе на брифинге 5 ноября, он намерен продолжить реформы, борьбу с преступностью и коррупцией, передает ИА REGNUM.

Нэстасе заявил, что представители его партии DA не будут создавать коалиции с Партией социалистов в муниципальном совете Кишинева и не примут должностей, предложенных победившим мэром-социалистов Иваном Чебаном. В то же время, по словам Нэстасе, они поддержат все проекты, направленные на благо жителей Кишинева.

Ранее победивший на выборах мэра Иван Чебан предложил ACUM создать коалицию в муниципальном совете Кишинева, а также предложил им две должности вице-мэров и председателя Муниципального совета.

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