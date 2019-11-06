Москва, , 00:50 — REGNUM Новый этап сокращения обязательств по ядерной сделке со стороны Ирана является предсказуемым, заявил 5 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

«Новые отклонения Ирана от СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — прим. ИА REGNUM) вполне предсказуемы», — написал он.

По его словам, существование ядерной сделки требует срочных усилий, связанных с восстановлением баланса между её ядерными и экономическими положениями.

Ранее 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил, что с 6 ноября будут задействованы центрифуги на объекте в Фордо.

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