Киев, , 00:38 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Россия предлагает Украине обнулить претензии на общую сумму $22 млрд. Об этом Коболев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Газпрому» и «Нафтогазу» следовало бы отказаться от взаимных претензий, так как они попросту абсурдны.

Министр энергетики России Александр Новак также заявил, что взаимные претензии следует обнулить и не рождать новых абсурдных исков.

Но в Киеве не хотят отказываться от абсурда. Коболев прямо заявил, что ни на что подобное «Нафтогаз» не пойдет никогда.

Коболев перечислил, что Россия якобы должна Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража (решение в силу так и не вступило идет апелляция), ещё иск на $12 млрд «Нафтогаз» собирается подавать к «Газпрому» в тот же Стокгольмский арбитраж. Кроме того, украинские власти «оштрафовали» «Газпром» на $7 млрд и хотят получить эти деньги.

«Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить», — пишет Коболев.

При этом Коболев пишет, что российская сторона не делает встречные предложения на сопоставимые суммы.