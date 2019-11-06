* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 01:20 — REGNUM Депутат турецкого парламента Деввлет Бахчели заявил, что между ФЕТО, Рабочей партией Курдистана и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет никакой разницы, об этом 5 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

«Нет никакой разницы между ФЕТО, РПК и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул Бахчели в комментарии изданию.

Также турецкий политик приравнял и лидеров указанных организаций, ликвидированного главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади, лидера РПК Абдуллу Оджалана и духовного лидера организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства преследуется по закону. Анкара обвиняет группировку в организации попытки государственного переворота, осуществленной летом 2016 года.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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