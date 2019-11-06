Рига, , 00:19 — REGNUM Адвокаты главы Центрального Банка Латвии Илмара Римшевица, уголовный процесс против которого по обвинению в вымогательстве взятки и отмыванию средств вчера, как писало ИА REGNUM, стартовал в Юрмальском районном суде Риги, подали иск против Латвии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — сообщил портал bb.lv.

Адвокат Римшевица Саулведис Варпиньш считает, что в деле его клиента нарушена презумпция невиновности. Целый ряд латвийских чиновников ещё до начала процесса и тем более до вынесения приговора суда утверждали, что Римшевиц, безусловно, совершил преступления в которых обвиняется, а также публично обсуждали возможные меры пресечения к действующему главе Центробанка.

Адвокат рассматривает эти действия, как прямое давление на следствие и суд. Второй иск защитников Римшевица в ЕСПЧ связан с вопросом обоснованности задержания чиновника.