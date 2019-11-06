Рига, , 00:16 — REGNUM Россия информационно угрожает Латвии, считает латыш американского происхождения и гражданин двух стран, глава кабинета страны Кришьянис Кариньш — пишет портал BB. lv

Эту мысль он озвучил выступая перед евродепутатами с тезисами о будущем ЕС. Кришьянис Кариньш охарактеризовал Россию, как одну из главных угроз современной Латвии. По мнению латвийского премьера для разных европейских стран характерны свои вызовы. На юге ЕС — это неконтролируемая миграция и терроризм. Для соседей и больших торговых партнёров Британии — Brexit. Для Латвии — Россия.

Россия, по словам Кариньша, во всех своих политических документах выражает уверенность в том, что находится в окружении врагов.

«В РФ так считают, и так они действуют», — сказал премьер, пояснив, что в данный момент угрозы для Латвии со стороны России находятся в информационной плоскости.

На встрече с депутатами Кариньш объявил, что именно Россия якобы пугает весь мир Brexit, Джорджем Соросом, а также является источником информации о том, что вакцинация детей ведёт к аутизму. Всё это, по его словам, делается, чтобы расколоть Евросоюз.

Неизвестно почему премьер Латвии не пожелал раскрыть источники своей информации о связи России, её правительства или СМИ с приведёнными им тезисами.