Мехико, , 08:47 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор подчеркнул, что при поимке преступных группировок его правительство будет придерживаться принципа «суверенности и независимости» страны. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Соответствующее заявление политик сделал в ответ на предложение президента США Дональда Трампа направить в Мексику американские войска для зачистки её территории от наркокартелей.

«Думаю, нам не нужна помощь для решения этих проблем», — обозначил Лопес Обрадор в отношении «вмешательства иностранного правительства».

Тем не менее, глава Мексики поблагодарил своего американского коллегу за готовность помочь.